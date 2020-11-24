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Пентагон заявив про готовність до передачі влади Байдену

Пентагон заявив про готовність до передачі влади Байдену

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міноборони США заявило, що готове відповідно до угоди між Білим домом і командою Джозефа Байдена, якого експерти назвали переможцем на президентських виборах у США, а також законом про зміну президента почати співпрацю з передачі влади. Про це йдеться у заяві Пентагону, передає УНН.

"Міністерство оборони США отримало повідомлення про те, що відповідно до закону про зміну президента адміністратор Управління загальних служб надає певні ресурси і послуги після виборів для перехідної команди Байдена-Харріс. Сьогодні ввечері (23 листопада - ред.) з Міністерством оборони зв'язалися команда Байдена-Харріс... і, на підставі висновку адміністратора Управління загальних служб, ми негайно приступимо до реалізації нашого плану з надання підтримки відповідно до статуту, політики Міністерства оборони США і меморандуму про угоду між Білим домом і командою Байдена-Харріс", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що цільова група Міністерства оборони США з переходу буде організовувати і координувати всі контакти Міністерства оборони США з командою Байдена-Харріс.

Нагадаємо, Управління загальних служб США дозволило допустити перехідну команду Джо Байдена зустрітися з державними особами правління країни. Таким чином, у США розпочався процес передачі влади Байдену.

Вибори президента Сполучених Штатів відбулися 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді.

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