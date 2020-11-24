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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 3112 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 28370 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 57996 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102364 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108011 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122112 просмотра

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Пентагон заявил о готовности к передаче власти Байдену

Пентагон заявил о готовности к передаче власти Байдену

Киев  •  УНН

 • 12775 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Минобороны США заявило, что готово в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джозефа Байдена, которого эксперты назвали победителем на президентских выборах в США, а также законом о смене президента начать сотрудничество относительно передачи власти. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает УНН.

"Министерство обороны США получило уведомление о том, что в соответствии с законом о смене президента администратор Управления общих служб предоставляет определенные ресурсы и услуги после выборов для переходной группы Байдена-Харрис. Сегодня вечером (23 ноября - ред.) с Министерством обороны связались команда Байдена-Харрис... и, на основании заключения администратора Управления общих служб, мы немедленно приступим к реализации нашего плана по оказанию поддержки в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны США и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харрис", - указано в сообщении.

Отмечается, что целевая группа Министерства обороны США по переходу будет организовывать и координировать все контакты Министерства обороны США с командой Байдена-Харрис.

Напомним, Управление общих служб США позволило допустить переходную команду Джо Байдена встретиться с государственными лицами правления страны. Таким образом, в США начался процесс передачи власти Байдену.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.

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