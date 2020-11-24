Пентагон заявил о готовности к передаче власти Байдену
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Минобороны США заявило, что готово в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джозефа Байдена, которого эксперты назвали победителем на президентских выборах в США, а также законом о смене президента начать сотрудничество относительно передачи власти. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает УНН.
"Министерство обороны США получило уведомление о том, что в соответствии с законом о смене президента администратор Управления общих служб предоставляет определенные ресурсы и услуги после выборов для переходной группы Байдена-Харрис. Сегодня вечером (23 ноября - ред.) с Министерством обороны связались команда Байдена-Харрис... и, на основании заключения администратора Управления общих служб, мы немедленно приступим к реализации нашего плана по оказанию поддержки в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны США и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харрис", - указано в сообщении.
Отмечается, что целевая группа Министерства обороны США по переходу будет организовывать и координировать все контакты Министерства обороны США с командой Байдена-Харрис.
Напомним, Управление общих служб США позволило допустить переходную команду Джо Байдена встретиться с государственными лицами правления страны. Таким образом, в США начался процесс передачи власти Байдену.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.