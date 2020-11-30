Байден 30 ноября получит первое президентское сведения от разведки

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19557 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78882 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100859 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117016 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151997 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199869 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195461 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 283108 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 158003 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Байден 30 ноября получит первое президентское сведения от разведки

Байден 30 ноября получит первое президентское сведения от разведки

Киев  •  УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ, 30 ноября. УНН. Избранный президент США Джо Байден 30 ноября получит первое ежедневное президентское сведения. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на офис Байдена, передает УНН.

Подобные сведения, в частности, содержат информацию об основных угрозах национальной безопасности во всем мире.

В канцелярии избранного президента заявили, что после этого Байден встретится с советниками.

Белый дом разрешил Национальной разведке США передавать Байдену ежедневные сводки об угрозах национальной безопасности 24 ноября.

23 ноября Управление служб общего назначения сообщило избранного президента Байдена о том, что он может официально приступить к процессу передачи властных полномочий. Эмили Мерфи, возглавляющая ведомство, письменно подтвердила, что Байден может получить доступ к ресурсам, в которых ему было ранее отказано за судебных исков, поданных командой Дональда Трампа для опротестования результатов выборов в ряде штатов.

Инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 года.

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