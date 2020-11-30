Байден 30 ноября получит первое президентское сведения от разведки
Киев • УНН
КИЕВ, 30 ноября. УНН. Избранный президент США Джо Байден 30 ноября получит первое ежедневное президентское сведения. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на офис Байдена, передает УНН.
Подобные сведения, в частности, содержат информацию об основных угрозах национальной безопасности во всем мире.
В канцелярии избранного президента заявили, что после этого Байден встретится с советниками.
Белый дом разрешил Национальной разведке США передавать Байдену ежедневные сводки об угрозах национальной безопасности 24 ноября.
23 ноября Управление служб общего назначения сообщило избранного президента Байдена о том, что он может официально приступить к процессу передачи властных полномочий. Эмили Мерфи, возглавляющая ведомство, письменно подтвердила, что Байден может получить доступ к ресурсам, в которых ему было ранее отказано за судебных исков, поданных командой Дональда Трампа для опротестования результатов выборов в ряде штатов.
Инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 года.