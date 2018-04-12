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"Баварія" стала заключним півфіналістом Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Мюнхенська “Баварія” вдома провела зустріч у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти андалузької “Севільї”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Баварія” зіграла на досвіді і, не докладаючи максимальних зусиль, здобула результат, який повністю її влаштував — 0:0. Можна згадати удар у поперечину Корреа, який в кінцівці отримав червону картку, але все ж варто визнати, що господарі контролювали хід гри і в підсумку в шостий раз за останні сім років вийшли в півфінал Ліги чемпіонів завдяки виграшу у першій зустрічі 2:1.

“Ми провели два матчі проти топ-суперника. Фізично ми просто виснажені, але ми — відмінна команда, яка билася один за одного весь вечір. Всі за одного”, — заявив капітан “Севільї” Серхіо Ескудеро.

Варто відзначити, що рахунок півзахисника Роббена п’ять з 17 ударів “Баварії” в цьому матчі, причому голландець жодного разу не потрапив в створ воріт.

Як повідомляв УНН, раніше до півфіналу турніру пробилися “Ліверпуль”, “Рома” і “Реал”.

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