"Баварія" стала заключним півфіналістом Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Мюнхенська “Баварія” вдома провела зустріч у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти андалузької “Севільї”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Баварія” зіграла на досвіді і, не докладаючи максимальних зусиль, здобула результат, який повністю її влаштував — 0:0. Можна згадати удар у поперечину Корреа, який в кінцівці отримав червону картку, але все ж варто визнати, що господарі контролювали хід гри і в підсумку в шостий раз за останні сім років вийшли в півфінал Ліги чемпіонів завдяки виграшу у першій зустрічі 2:1.
“Ми провели два матчі проти топ-суперника. Фізично ми просто виснажені, але ми — відмінна команда, яка билася один за одного весь вечір. Всі за одного”, — заявив капітан “Севільї” Серхіо Ескудеро.
Варто відзначити, що рахунок півзахисника Роббена п’ять з 17 ударів “Баварії” в цьому матчі, причому голландець жодного разу не потрапив в створ воріт.
Як повідомляв УНН, раніше до півфіналу турніру пробилися “Ліверпуль”, “Рома” і “Реал”.