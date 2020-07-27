Баскетболісти "Індіани" здобули другу поспіль перемогу перед рестартом сезону НБА

Команди оформляли швидкі атаки, що призвело до результативної першої чверті — 37:26 на користь “Далласу”. Починаючи з другої чверті “Індіана” змінила хід подій та повела у рахунку. Наприкінці баталії гравці “Маверікс” спробували вирвати виграш, але “Пейсерс” втримали позитивні цифри на табло — 118:111.

У “Індіани” 20 очок і 6 підбирань здобув Ті Джей Воррен, 17 має Брогдон, 16 додав Оладіпо. За “Даллас” 20 очок, 11 пд і 9 передач набрав Лука Дончіч, 18 балів в активі Максі Клебера.

Зауважимо, в активі “Пейсерс” другий виграш в двох матчах перед відновленням сезону НБА.