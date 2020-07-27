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19 березня, 18:42 • 40515 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87282 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93846 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113953 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120529 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117684 перегляди

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19 березня, 06:32 • 153035 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124752 перегляди

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Баскетболісти "Індіани" здобули другу поспіль перемогу перед рестартом сезону НБА

Київ • УНН

 • 10481 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. “Даллас Маверікс” та “Індіана Пейсерс” в очному поєдинку продовжили підготовку до рестарту регулярного сезону НБА, передає кореспондент УНН.

Команди оформляли швидкі атаки, що призвело до результативної першої чверті — 37:26 на користь “Далласу”. Починаючи з другої чверті “Індіана” змінила хід подій та повела у рахунку. Наприкінці баталії гравці “Маверікс” спробували вирвати виграш, але “Пейсерс” втримали позитивні цифри на табло — 118:111.

У “Індіани” 20 очок і 6 підбирань здобув Ті Джей Воррен, 17 має Брогдон, 16 додав Оладіпо. За “Даллас” 20 очок, 11 пд і 9 передач набрав Лука Дончіч, 18 балів в активі Максі Клебера.

Зауважимо, в активі “Пейсерс” другий виграш в двох матчах перед відновленням сезону НБА.

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