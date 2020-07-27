Баскетболисты "Индианы" одержали вторую подряд победу перед рестартом сезона НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. “Даллас Маверикс” и “Индиана Пэйсерс” в очном поединке продолжили подготовку к рестарта регулярного сезона НБА, передает корреспондент УНН.
Команды оформляли быстрые атаки, что привело к результативной первой четверти — 37:26 в пользу “Далласа”. Начиная со второй четверти “Индиана” изменила ход событий и повела в счете. В конце баталии игроки “Маверикс” попытались вырвать выигрыш, но “Пэйсерс” удержали положительные цифры на табло — 118:111.
В “Индианы” 20 очков и 6 подборов получил Ти Джей Уоррен, 17 имеет Брогдон, 16 добавил Оладипо. За “Даллас” 20 очков, 11 пд и 9 передач набрал Лука Дончич, 18 баллов в активе Макси Клебера.
Заметим, в активе “Пэйсерс” второй выигрыш в двух матчах перед восстановлением сезона НБА.