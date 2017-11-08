Баскетболісти "Бостона" завоювали дев'яту поспіль перемогу в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Лідер Східної конференції НБА "Бостон Селтікс" провів виїзну зустріч регулярного чемпіонату проти аутсайдера "Атланти Хокс", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Попри різні позиції в чемпіонаті ("Хокс" остання команда Сходу) господарям вдалося нав'язати боротьбу на рівних протягом усіх 48 ігрових хвилин, але невелика перевага у підсумку була за "Бостоном" – 107:110.
Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став зірковий новачок комнади Кайрі Ірвінг, який набрав 35 очок. Джейсон Тейтум записав собі в актив 21 очко, Ел Хорфорд оформив дабл-дабл (15 очок, 10 підбирань). За "Атланту" 23 очки набрав німець Денніс Шредер, а Дуейн Дедмон оформив дабл-дабл з 19 очок і 12 підбирань.
Зауважимо, що "кельти" встановили рекорд НБА ще у матчі з "Оклахомою" – тоді "Бостон" став першою командою в історії, яка після старту в "регулярці" 0:2, здобула сім виграшів підряд. Тепер цей показник покращений до 9-ти звитяг поспіль.
Додамо також, у турнірній таблиці Східної конференції "Селтікс" йде першими – 9:2, натомість "Атланта" на останньому 15-му рядку – 2:9.