Баскетболисты "Бостона" завоевали девять подряд победу в НБА

Несмотря на различные позиции в чемпионате ( "Хокс" последняя команда Востока) хозяевам удалось навязать борьбу на равных на протяжении всех 48 игровых минут, но небольшое преимущество в итоге была за "Бостоном" - 107: 110.

Самым результативным игроком в составе победителей стал звездный новичок комнады Кайри Ирвинг, набравший 35 очков. Джейсон Тэйтум записал себе в актив 21 очко, Эл Хорфорд оформил дабл-дабл (15 очков, 10 подборов). За "Атланту" 23 очка набрал немец Деннис Шредер, а Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

Заметим, что "кельты" установили рекорд НБА еще в матче с "Оклахома" - тогда "Бостон" стал первой командой в истории, которая после старта в "регулярке" 0: 2, получила семь выигрышей подряд. Теперь этот показатель улучшен до 9-ти побед подряд.

Добавим также, в турнирной таблице Восточной конференции "Селтикс" идет первыми - 9: 2, а "Атланта" на последнем 15-й строчке - 2: 9.