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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 34849 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 93208 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101830 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101661 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81234 просмотра

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Баскетболисты "Бостона" завоевали девять подряд победу в НБА

Баскетболисты "Бостона" завоевали девять подряд победу в НБА

Киев  •  УНН

 • 11899 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Лидер Восточной конференции НБА "Бостон Селтикс" провел выездную встречу регулярного чемпионата против аутсайдера "Атланты Хокс", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Несмотря на различные позиции в чемпионате ( "Хокс" последняя команда Востока) хозяевам удалось навязать борьбу на равных на протяжении всех 48 игровых минут, но небольшое преимущество в итоге была за "Бостоном" - 107: 110.

Самым результативным игроком в составе победителей стал звездный новичок комнады Кайри Ирвинг, набравший 35 очков. Джейсон Тэйтум записал себе в актив 21 очко, Эл Хорфорд оформил дабл-дабл (15 очков, 10 подборов). За "Атланту" 23 очка набрал немец Деннис Шредер, а Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

Заметим, что "кельты" установили рекорд НБА еще в матче с "Оклахома" - тогда "Бостон" стал первой командой в истории, которая после старта в "регулярке" 0: 2, получила семь выигрышей подряд. Теперь этот показатель улучшен до 9-ти побед подряд.

Добавим также, в турнирной таблице Восточной конференции "Селтикс" идет первыми - 9: 2, а "Атланта" на последнем 15-й строчке - 2: 9.

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