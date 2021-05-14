Баскетболіста “Запоріжжя” названо найкращим гравцем регулярного чемпіонату Суперліги

Деталі

Максимальні п’ять балів у голосуванні уболівальників отримав форвард “Дніпра” Бобров, але найкращим на думку організаторів та капітанів команд виявився захисник “Запоріжжя” Майк Кеффі, який і став MVP регулярного чемпіонату.

Кеффі взяв участь в усіх 40 матчах регулярного чемпіонату, в яких приносив своїй команді 16,9 очка, 7,6 передачі, 4,4 підбирання та 1,9 перехоплення, а його рейтинг ефективності становив 18,1 бала. Кеффі став найкращим у складі “Запоріжжя” за результативністю, передачами та перехопленнями, виконуючі рекордні у складі своєї команди 10,8 атаки в середньому за гру (45 відсотки).

Окрім того Кеффі — найкращий гравець квітня — став автором першого за останні три роки тріпл-даблу в Суперлізі, який американець оформив у домашній грі проти переможця регулярного чемпіоната Київ-Баскета (13 очок, 15 підбирань та 14 передач).

Що передувало цьому

“Будівельник” переміг чинного чемпіона на старті плей-офф Суперліги.