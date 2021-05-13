“Будівельник” переміг чинного чемпіона на старті плей-офф Суперліги

Деталі

Перші хвилини матчу виявилися на користь гостей з Києва. На влучний триочковий від Санона “Будівельник” відповів ефектним алей-упом Девенпорта, дальнім від Яковічса та додавання від Брайса-Джонсона (3:8). Стартовий заділ допоміг киянам піти на перерву у ролі лідера — 39:33.

В середині третьої чверті господарі вперше за довгий час на два очки вийшли вперед, але заключні 5-ть хвилин протистояння домінував “Будівельник”, який святкував виграш 76:68.

Найрезультативнішими у киян стали Кейвон Девенпорт (23 очка, 7 підбирань) та Джонатан Джонсон (20 очок, 11 підбирань, 5 перехоплень, 4 блокшоти).

Доповнення

Наступний матч чвертьфінальної серії до трьох перемог “Дніпро” та “Будівельник” зіграють у цьому ж залі в Дніпрі за два дні.