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"Будивельник" победил действующего чемпиона на старте плей-офф Суперлиги

Киев • УНН

 • 18076 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В рамках четвертьфинальной стадии плей-офф Суперлиги Украины по баскетболу первый очный матч провели команды “Днепра” и “Будивельника”, передает корреспондент УНН.

"Будивельник" победил действующего чемпиона на старте плей-офф Суперлиги

Детали

Первые минуты матча оказались в пользу гостей из Киева. На точный трехочковый от Санон “Строитель” ответил эффектным аллей-упом Девенпорта, дальним от Яковичса и добавления от Брайса-Джонсона (3: 8). Стартовый задел помог киевлянам уйти на перерыв в роли лидера — 39:33.

В середине третьей четверти хозяева впервые за долгое время на два очка вышли вперед, но заключительные 5-ть минут противостояния доминировал “Строитель”, который праздновал выигрыш 76:68.

Самыми у киевлян стали Кейвон Дэвенпорт (23 очка, 7 подборов) и Джонатан Джонсон (20 очков, 11 подборов, 5 перехватов, 4 блокшота).

Дополнение

Следующий матч четвертьфинальной серии до трех побед “Днепр” и “Строитель” сыграют в этом же зале в Днепре за два дня.

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