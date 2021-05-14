Баскетболист "Запорожья" назван лучшим игроком регулярного чемпионата Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Федерация баскетбола Украины объявила ценного баскетболиста регулярного чемпионата в сезоне 2020-2021. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
Детали
Максимальные пять баллов в голосовании болельщиков получил форвард “Днепра” Бобров, но лучшим по мнению организаторов и капитанов команд оказался защитник “Запорожье” Майк Кэффи, который и стал MVP регулярного чемпионата.
Кэффи принял участие во всех 40 матчах регулярного чемпионата, в которых приносил своей команде 16,9 очка, 7,6 передачи, 4,4 подбора и 1,9 перехвата, а его рейтинг эффективности составил 18,1 балла. Кэффи стал лучшим в составе “Запорожье” по результативности, передачами и перехватами, выполняющие рекордные в составе своей команды 10,8 атаки в среднем за игру (45 процента).
Кроме того Кэффи — лучший игрок апреля — стал автором первого за последние три года трипл-дабл в Суперлиге, американец оформил в домашней игре против победителя регулярного чемпионата Киев-Баскета (13 очков, 15 подборов и 14 передач).
Что предшествовало этому
“Будивельник” победил действующего чемпиона на старте плей-офф Суперлиги.