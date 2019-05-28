Баскетболіст збірної України вийшов у півфінал чемпіонату Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. БК "Монако" українського атакуючого захисника Сергія Гладиря подолав перший раунд плей-оф чемпіонату Франції, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Команда нашого снайпера в двох матчах впевнено переграла "Лімож". В першій грі, домашній, "монегаски" перемогли з рахунком 93:73, а Гладир, вийшовши з лави, отримав 16 хвилин ігрового часу і набрав 3 очка (1/2 двоочкових, 1/2 триочкових), зробив 2 підбирання (1 в нападі), 1 передачу та 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах (РЕ 1).
Другу гру "Монако" виграв на виїзді з рахунком 90:62, але Гладир участі в цій зустрічі не брав.
Зазначимо, що у півфіналі команда українця протистоятиме "Діжону", який за підсумками регулярного чемпіонату став третім, а в першому раунді плей-оф в двох матчах пройшов "Страсбург".
Нагадаємо, український захисник Сергій Гладир підписав контракт до кінця сезону з французьким БК “Монако”.