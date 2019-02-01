Баскетболіст збірної України до кінця сезону виступатиме за французький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Український захисник Сергій Гладир підписав контракт до кінця сезону з французьким БК “Монако”. Про це повідомляє ФБУ з посиланням на “BeBasket”, передає УНН.
У французький колектив 30-річний баскетболіст повернувся в грудні, підписавши місячну угоду, після чого уклав контракт ще на один місяць. Наразі “Монако” посідають 11 місце у французькому чемпіонаті (9 перемог і 9 поразок) і веде боротьбу за вихід в 1/8 фіналу чоловічого Єврокубку ФІБА.
За перші місяці нинішньої кампанії представник збірної України провів 5 матчів в чемпіонаті Франції, в яких в середньому набирав 10,8 очок та робив 4,2 підбирання за 24,4 хвилини на майданчику. В 7-ми єврокубкових баталіях в активі уродженця Миколаєва в середньому по 4,7 очка, 2,9 підбирання і 1 передача в середньому за 17,1 хвилини проведені на паркеті.
Примітно, що Гладир виступав за “Монако” з 2015 року. З цим клубом українець ставав володарем трьох Кубків французької ліги, а також завойовував “срібло” та “бронзу” чемпіонату Франції.