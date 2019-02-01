Баскетболист сборной Украины до конца сезона будет выступать за французский клуб

Во французский коллектив 30-летний баскетболист вернулся в декабре, подписав месячное соглашение, после чего заключил контракт еще на один месяц. Сейчас “Монако” занимает 11 место во французском чемпионате (9 побед и 9 поражений) и ведет борьбу за выход в 1/8 финала мужского Еврокубка ФИБА.

За первые месяцы нынешней кампании представитель сборной Украины провел 5 матчей в чемпионате Франции, в которых в среднем набирал 10,8 очков и делал 4,2 подбора за 24,4 минуты на площадке. В 7-ми еврокубковых баталиях в активе уроженца Николаева в среднем по 4,7 очка, 2,9 подбора и 1 передача в среднем за 17,1 минуты проведенные на паркете.

Примечательно, что Гладырь выступал за “Монако” с 2015 года. С этим клубом украинец становился обладателем трех Кубков французской лиги, а также завоевывал “серебро” и “бронзу” чемпионата Франции.