Баскетболист сборной Украины вышел в полуфинал чемпионата Франции

Команда нашего снайпера в двух матчах уверенно переиграла "Лимож". В первой игре, домашней, "монегаск" победили со счетом 93:73, а Гладырь, выйдя со скамейки, получил 16 минут игрового времени и набрал 3 очка (1/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), сделал 2 подбора (1 в нападении), 1 передачу и 1 перехват при 1 потере и 3 фолах (РЕ 1).

Вторую игру "Монако" выиграл на выезде со счетом 90:62, но Гладырь участия в этой встрече не принимал.

Отметим, что в полуфинале команда украинца будет противостоять "Дижону", который по итогам регулярного чемпионата стал третьим, а в первом раунде плей-офф в двух матчах прошел "Страсбург".

Напомним, украинский защитник Сергей Гладырь подписал контракт до конца сезона с французским БК "Монако".