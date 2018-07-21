Баскетболіст "Лейкерс" виразив готовність допомогти Україні у відборі до ЧС-2019

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Український захисник “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк готовий допомогти збірній України в найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу. Про це він повідомив у інтерв’ю прес-службі клубу НБА, підбиваючи підсумки виступу в Літній лізі, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Святослава Михайлюка було обрано на цьогорічному драфті під 47-м номером. Згодом “Лейкерс” підписав повноцінну трирічну угоду з нашим баскетболістом.

Михайлюк став одним із відкриттів Літньої ліги НБА в якій баскетболіст відзначався в середньому 16,6 очками, 4 підбиранням, 2,1 передачами при реалізації 40,8 відсотків триочкових. Його клуб дійшов до фіналу змагань.

Зауважимо, що національна збірна України вийшла в другий етап кваліфікації чемпіонату світу 2019 року. Найближчі поєдинки команда Євгена Мурзіна зіграє 14 вересня в Києві проти грізної Іспанії та 17 вересня на виїзді проти Чорногорії.

Нагадаємо, що Михайлюк потрапив у другу символічну збірну кращих гравців Літньої ліги НБА-2018.

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