Баскетболіст "Лейкерс" виразив готовність допомогти Україні у відборі до ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Український захисник “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк готовий допомогти збірній України в найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу. Про це він повідомив у інтерв’ю прес-службі клубу НБА, підбиваючи підсумки виступу в Літній лізі, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Святослава Михайлюка було обрано на цьогорічному драфті під 47-м номером. Згодом “Лейкерс” підписав повноцінну трирічну угоду з нашим баскетболістом.
Михайлюк став одним із відкриттів Літньої ліги НБА в якій баскетболіст відзначався в середньому 16,6 очками, 4 підбиранням, 2,1 передачами при реалізації 40,8 відсотків триочкових. Його клуб дійшов до фіналу змагань.
Зауважимо, що національна збірна України вийшла в другий етап кваліфікації чемпіонату світу 2019 року. Найближчі поєдинки команда Євгена Мурзіна зіграє 14 вересня в Києві проти грізної Іспанії та 17 вересня на виїзді проти Чорногорії.
Нагадаємо, що Михайлюк потрапив у другу символічну збірну кращих гравців Літньої ліги НБА-2018.