Баскетболист "Лейкерс" выразил готовность помочь Украине в отборе к ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинский защитник “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк готов помочь сборной Украины в ближайших матчах квалификации чемпионата мира. Об этом он сообщил в интервью пресс-службе клуба НБА, подводя итоги выступления в Летний лиге, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Святослав Михайлюк был избран на нынешнем драфте под 47-м номером. Впоследствии “Лейкерс” подписал полноценное трехлетнее соглашение с нашим баскетболистом.
Михайлюк стал одним из открытий Летней лиги НБА в которой баскетболист отмечался в среднем 16,6 очками, 4 подборами, 2,1 передачами при реализации 40,8 процентов трехочковых. Его клуб дошел до финала соревнований.
Заметим, что национальная сборная Украины вышла во второй этап квалификации чемпионата мира 2019 года. Ближайшие поединки команда Евгения Мурзина сыграет 14 сентября в Киеве против грозной Испании и 17 сентября на выезде против Черногории.
Напомним, что Михайлюк попал во вторую символическую сборную лучших игроков Летней лиги НБА-2018.