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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Баскетбол: "Дніпро" здобув п'яту поспіль перемогу в сезоні

Баскетбол: "Дніпро" здобув п'яту поспіль перемогу в сезоні

Київ • УНН

 • 12571 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. БК "Київ-Баскет" приймав "Дніпро" в центральному матчі тижня в української Суперліги, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Гості краще відіграли першу половину, використавши перевагу на щитах та перегравши суперника за очками в "фарбі". Кияни ще на старті гри втратили Майкла Кеффі, який отримав травму в першій чверті і на майданчик більше не повертався. Гості пішли у відрив на екваторі стартової десятихвилинки і лідерство в цьому матчі не віддавали.

"Дніпро" подовжив переможну серію в національній першості до п’яти перемог поспіль та вперше в сезоні здолав "Київ-Баскет" – 79:60.

Найкращим у складі гостей став Ді Джей Купер, який набрав лише 4 очка, але повністю контролював швидкості в цьому матчі, віддав 12 передач, зробив 9 підбирань та 6 перехоплень, а його рейтинг ефективності становив максимальні в матчі 25 балів.

Доповнення

"Дніпро" свій наступний матч зіграє на виїзді 13 лютого проти "Тернополя", а "Київ-Баскет" вже 18 лютого вдома прийматиме "Запоріжжя".

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