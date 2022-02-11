Баскетбол: "Днепр" одержал пятую подряд победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. БК "Киев-Баскет" принимал "Днепр" в центральном матче недели в украинской Суперлиге, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Гости лучше отыграли первую половину, использовав преимущество на щитах и переиграв соперника по очкам в "фарби". Киевляне еще на старте игры потеряли Майкла Кэффи, который получил травму в первой четверти и на площадку больше не возвращался. Гости ушли в отрыв на экваторе стартовой десятиминутки и лидерство в этом матче не отдавали.
"Днепр" продлил победную серию в национальном первенстве до пяти побед подряд и впервые в сезоне одолел "Киев-Баскет" - 79:60.
Лучшим в составе гостей стал Ди Джей Купер, который набрал лишь 4 очка, но полностью контролировал скорости в этом матче, отдал 12 передач, сделал 9 подборов и 6 перехватов, а его рейтинг эффективности составил максимальные в матче 25 баллов.
Дополнение
"Днепр" свой следующий матч сыграет на выезде 13 февраля против "Тернополя", а "Киев-Баскет" уже 18 февраля дома примет "Запорожье".