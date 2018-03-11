Барак Обама на Netflix запустить власне шоу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Колишній президент США Барак Обама веде переговори з компанією Netflix про запуск серії грандіозних шоу. Про це пише New York Times, повідомляє УНН.
Згідно з умовами запропонованої угоди, яка ще не є остаточною, Netflix заплатить Обамі та його дружині Мішель за ексклюзивний вміст, який буде доступний лише на стрімінговой платформі. Зараз вона має близько 118 мільйонів абонентів по всьому світу. Кількість епізодів та форматів шоу наразі не узгоджені - пише видання.
Крім того, зазначається, що Обама не збирається використовувати шоу для критики політики чинного президента США Дональда Трампа, натомість хотів би присвятити його "надихаючим історіям".
Крім Netflix, зацікавленість у співпраці з екс-президентом висловили також Apple і Amazon.
Як повідомляв УНН, Мішель Обама анонсувала вихід своїх мемуарів у листопаді.