Барак Обама на Netflix запустит собственное шоу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о запуске серии грандиозных шоу. Об этом пишет New York Times, сообщает УНН.
По условиям предлагаемой сделки, которая еще не является окончательной, Netflix заплатит Обаме и его жене Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на стриминговой платформе. Сейчас она имеет около 118 миллионов абонентов по всему миру. Количество эпизодов и форматов шоу пока не согласованы - пишет издание.
Кроме того, отмечается, что Обама не собирается использовать шоу для критики политики действующего президента США Дональда Трампа, зато хотел бы посвятить его "вдохновляющим историям".
Кроме Netflix, заинтересованность в сотрудничестве с экс-президентом выразили также Apple и Amazon.
Как сообщал УНН, Мишель Обама анонсировала выход своих мемуаров в ноябре.