Банкноту номіналом одна тисяча гривень вже надрукували
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Невдовзі в Україні буде презентовано купюру номіналом 1000 гривень. Саму банкноту вже віддрукували. Про це УНН повідомило джерело у Нацбанку.
Стало відомо, що банкнотна фабрика вже виготовила купюру, яку планують презентувати невдовзі, ймовірно, приурочивши до якогось свята.
Співрозмовник агентства уточнив, що було кілька варіантів оформлення банкноти. Йому не відомо, який саме варіант був затверджений, однак, ймовірно, на купюрі зображений академік Володимир Вернадський.
УНН направив офіційний запит до Національного банку України з проханням прояснити інформацію щодо появи нової банкноти.
Нагадаємо, ще 2016 року з’явилася інформація про можливість введення купюри номіналом тисяча гривень. Тоді представники Нацбанку підтвердили, що такі плани є, однак строки введення банкноти не називалися. Крім того, представники НБУ спростували інформацію про те, що на купюрі буде зображений письменник Пантелеймон Куліш. Однак, так і не повідомили, чий портрет прикрасить банкноту.