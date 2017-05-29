Банкноту номиналом тысяча гривен уже напечатали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Вскоре в Украине будет представлена купюра номиналом 1000 гривен. Саму банкноту уже отпечатали. Об этом УНН сообщил источник в Нацбанке.
Стало известно, что банкнотная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре, вероятно, приурочив к какому-то празднику.
Собеседник агентства уточнил, что было несколько вариантов оформления банкноты. Ему не известно, какой именно вариант был утвержден, однако, вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.
УНН направил официальный запрос в Национальный банк Украины с просьбой прояснить информацию о появлении новой банкноты.
Напомним, еще в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен. Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, однако сроки введения банкноты ни назывались. Кроме того, представители НБУ опровергли информацию о том, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш. Однако, так и не сообщили, чей портрет украсит банкноту.