Банкноту номиналом тысяча гривен уже напечатали

Стало известно, что банкнотная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре, вероятно, приурочив к какому-то празднику.

Собеседник агентства уточнил, что было несколько вариантов оформления банкноты. Ему не известно, какой именно вариант был утвержден, однако, вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.

УНН направил официальный запрос в Национальный банк Украины с просьбой прояснить информацию о появлении новой банкноты.

Напомним, еще в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен. Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, однако сроки введения банкноты ни назывались. Кроме того, представители НБУ опровергли информацию о том, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш. Однако, так и не сообщили, чей портрет украсит банкноту.