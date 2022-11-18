Банк Канади оголосив про випуск облігацій на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Банк Канади в п'ятницю заявив, що випустить п'ятирічні облігації на суму 500 мільйонів доларів, які нададуть канадцям можливість безпосередньо підтримати Україну, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Облігації під назвою «Українські суверенні облігації» (Ukraine Sovereignty Bond) будуть номіновані в канадських доларах та випущені наприкінці листопада, йдеться у повідомленні банку.
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Канада надасть додаткову допомогу українській армії на 34 млн доларів.