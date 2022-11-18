Банк Канады объявил о выпуске облигаций в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Банк Канады в пятницу заявил, что выпустит пятилетние облигации на сумму 500 миллионов долларов, которые предоставят канадцам возможность напрямую поддержать Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Облигации под названием «Украинские суверенные облигации» (Ukraine Sovereignty Bond) будут номинированы в канадских долларах и выпущены в конце ноября, говорится в сообщении банка.
Напомним
Канада предоставит дополнительную помощь украинской армии на 34 млн долларов.