Канада предоставит дополнительную помощь украинской армии на 34 млн долларов

ukru
19:57 • 39578 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 67258 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 94028 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130930 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133954 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110849 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104758 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91234 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111119 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136403 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 95737 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 27038 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 41182 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 36325 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 24075 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230731 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261197 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198898 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204216 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 39563 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 96911 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117474 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119934 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127374 просмотра
Актуальное
Канада предоставит дополнительную помощь украинской армии на 34 млн долларов

Канада предоставит дополнительную помощь украинской армии на 34 млн долларов

Киев • УНН

 • 279349 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Канада предоставит украинской армии дополнительную помощь на 34 миллиона канадских долларов, в том числе зимней одеждой. Соответствующее заявление разместила у себя в Twitter министерша обороны Канады Анита Ананд, пишет УНН.

Цитата

«Во время заседания Контактной группы по обороне Украины я объявила, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 34 миллиона канадских долларов в виде камер для дронов, устройств спутниковой связи и зимнего снаряжения», – написала Ананд.

В понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на полмиллиарда канадских долларов.

Как подчеркнула Ананд в своем сообщении, «я возобновила заверения министра Алексея Резникова, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 миллионов канадских долларов».

Добавим

Ранее в среду Трюдо объявил о продлении до конца 2023 канадской миссии в Великобритании для обучения украинских военных во время саммита G20 в Индонезии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада вводит новые санкции против Ирана из-за дронов для России

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы