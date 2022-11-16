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Канада вводить нові санкції проти Ірану через дрони для росії та порушення прав людини

Канада вводить нові санкції проти Ірану через дрони для росії та порушення прав людини

Київ • УНН

 • 294338 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Канада ввела нові санкції проти Ірану, спрямовані проти осіб, причетних до порушень прав людини, та компаній, яких вона звинувачує у постачанні росії безпілотників для використання в Україні, йдеться у заяві міністерства закордонних справ у середу, передає УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ заявило, що це п'ятий пакет санкцій, введених Канадою проти Ірану цього року.

Ці санкції спрямовані проти високопосадовців, видатних прихильників режиму та організацій, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини в Ірані, включаючи жорстокі репресії проти протестувальників та зловмисні дії режиму за кордоном.

Цей список включає, але не обмежується:

  • Shahed Aviation Industries, фірма з дослідження, розробки та виробництва озброєнь, пов'язана з Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яка бере участь у виробництві серії іранських безпілотних літальних апаратів Shahed.
  • Qods Aviation Industries, державна компанія з виробництва БПЛА, заснована КВІР, яка розробляє та виробляє бойові безпілотники, що використовуються збройними силами режиму та певними терористичними організаціями, пов'язаними з режимом, такими як «Хізбалла».

    • Сейєд Яхья Сафаві, головний радник Верховного лідера з військових питань та колишній головнокомандувач КВІР (з 1997 по 2007 рік);
    • Сейєд Ходжатолла Курейші, бригадний генерал КВІР та заступник міністра відділу постачання, досліджень та промисловості міністерства оборони Ірану;
    • Саїд Агаджані, бригадний генерал КВІР та командувач БПЛА Повітряно-космічних сил КВІР;
    • Алі Азаді, командувач сил правопорядку в іранській провінції Курдистан.

    Сьогоднішні заходи забороняють вести справи із зазначеними фізичними та юридичними особами, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати у Канаді. Особи, внесені до списку у зв'язку з грубими та систематичними порушеннями прав людини, також позбавлені права на в'їзд до Канади відповідно до Закону про імміграцію та захист біженців.

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