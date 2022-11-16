Канада вводит новые санкции против Ирана из-за дронов для россии и нарушений прав человека

Детали

Министерство иностранных дел заявило, что это пятый пакет санкций, введенных Канадой против Ирана в этом году.

Эти санкции направлены против чиновников, выдающихся сторонников режима и организаций, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в Иране, включая жестокие репрессии против протестующих и злонамеренные действия режима за рубежом.

Этот список включает, но не ограничивается:

Shahed Aviation Industries, фирма по исследованию, разработке и производству вооружений, связана с Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), участвующей в производстве серии иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed.

Qods Aviation Industries, государственная компания по производству БПЛА, основанная КСИР, разрабатывающая и производящая боевые беспилотники, используемые вооруженными силами режима и определенными террористическими организациями, связанными с режимом, такими как «Хизбалла».



Сейед Яхья Сафави, главный советник Верховного лидера по военным вопросам и бывший главнокомандующий КСИР (с 1997 по 2007 год);



Сейед Ходжатолла Курейши, бригадный генерал КСИР и заместитель министра отдела снабжения, исследований и промышленности министерства обороны Ирана;



Саид Агаджани, бригадный генерал КСИР и командующий БПЛА Воздушно-космических сил КСИР;



Али Азади, командующий силами правопорядка в иранской провинции Курдистан.



Сегодняшние меры запрещают вести дела с указанными физическими и юридическими лицами, фактически замораживая любые активы, которые они могут иметь в Канаде. Лица, внесенные в список в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека, также лишены права на въезд в Канаду в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев.