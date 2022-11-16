Канада вводит новые санкции против Ирана из-за дронов для россии и нарушений прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Канада ввела новые санкции против Ирана, направленные против лиц, причастных к нарушениям прав человека, и компаний, которых она обвиняет в поставке россии беспилотников для использования в Украине, говорится в заявлении министерства иностранных дел в среду, передает УНН.
Детали
Министерство иностранных дел заявило, что это пятый пакет санкций, введенных Канадой против Ирана в этом году.
Эти санкции направлены против чиновников, выдающихся сторонников режима и организаций, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в Иране, включая жестокие репрессии против протестующих и злонамеренные действия режима за рубежом.
Этот список включает, но не ограничивается:
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- Сейед Яхья Сафави, главный советник Верховного лидера по военным вопросам и бывший главнокомандующий КСИР (с 1997 по 2007 год);
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- Сейед Ходжатолла Курейши, бригадный генерал КСИР и заместитель министра отдела снабжения, исследований и промышленности министерства обороны Ирана;
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- Саид Агаджани, бригадный генерал КСИР и командующий БПЛА Воздушно-космических сил КСИР;
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- Али Азади, командующий силами правопорядка в иранской провинции Курдистан.
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Сегодняшние меры запрещают вести дела с указанными физическими и юридическими лицами, фактически замораживая любые активы, которые они могут иметь в Канаде. Лица, внесенные в список в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека, также лишены права на въезд в Канаду в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев.