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Канада надасть додаткову допомогу українській армії на 34 млн доларів

Канада надасть додаткову допомогу українській армії на 34 млн доларів

Київ • УНН

 • 279351 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Канада надасть українській армії додаткову допомогу на 34 мільйони канадських доларів, зокрема зимовим одягом. Відповідну заяву розмістила у себе в Twitter міністерка оборони Канади Аніта Ананд, пише УНН.

Цитата

«Під час засідання Контактної групи з питань оборони України я оголосила, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 34 мільйони канадських доларів у вигляді камер для дронів, пристроїв супутникового зв’язку та зимового спорядження», – написала Ананд.

У понеділок прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на пів мільярда канадських доларів.

Як наголосила Ананд у своєму дописі, «я поновила запевнення міністра Олексія Резнікова, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 500 мільйонів канадських доларів».

Додамо

Раніше в середу Трюдо оголосив про продовження до кінця 2023 року канадської місії у Великій Британії для навчання українських військових під час саміту G20 в Індонезії.

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