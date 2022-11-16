Канада надасть додаткову допомогу українській армії на 34 млн доларів

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«Під час засідання Контактної групи з питань оборони України я оголосила, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 34 мільйони канадських доларів у вигляді камер для дронів, пристроїв супутникового зв’язку та зимового спорядження», – написала Ананд.

У понеділок прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на пів мільярда канадських доларів.

Як наголосила Ананд у своєму дописі, «я поновила запевнення міністра Олексія Резнікова, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 500 мільйонів канадських доларів».

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Раніше в середу Трюдо оголосив про продовження до кінця 2023 року канадської місії у Великій Британії для навчання українських військових під час саміту G20 в Індонезії.

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