Балух з колонії написав листа українській активістці з Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Політв’язень Володимир Балух з колонії в Російській Федерації написав листа українській активістці з Латвії Тетяні Лазді. Відповідний лист вона поширила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Не стану кривити душею, дійсно останнім часом з витримкою є відчутні проблеми. Але, Хвала Богу, до катастрофи справа поки не дійшла, і не в останню чергу завдяки вашим листам", - написав Балух.
Він подякував активістці за теплоту, турботу і незгасний оптимізм, яким вона заряджає всіх політв'язнів в очікуванні зустрічі з Батьківщиною і родиною.
"І за маму Вам величезне спасибі - дуже сподіваюся, що залучена "в процес з вишиванками" вона з куди меншою гостротою і болем переживає нашу розлуку", - написав Балух.
У кінці листа український політв’язень передав всім побратимам-бранцям міцне рукостискання, слова солідарності і віри в торжество справедливості і добра.
Нагадаємо, Кримська правозахисна група закликає підтримати українського політв’язня Володимира Балуха, який перебуває в російській колонії.
Як повідомляв УНН, стан Балуха погіршився, болять нирки, посилилися набряки. У посольстві США в Україні висловили стурбованість через повідомлення про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова.
ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.