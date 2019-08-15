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Балух из колонии написал письмо украинской активистке из Латвии

Балух из колонии написал письмо украинской активистке из Латвии

Киев  •  УНН

 • 11548 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Политзаключенный Владимир Балух из колонии в Российской Федерации написал письмо украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде. Соответствующее письмо она распространила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Не стану кривить душой, действительно в последнее время с выдержкой есть ощутимые проблемы. Но, Слава Богу, к катастрофе дело пока не дошло, и не в последнюю очередь благодаря вашим письмам", - написал Балух.

Он поблагодарил активистку за теплоту, заботу и неугасимый оптимизм, которым она заряжает всех политзаключенных в ожидании встречи с Родиной и семьей.

"И за маму Вам огромное спасибо - очень надеюсь, что вовлеченная "в процесс с вышивками" она с куда меньшей остротой и болью переживает нашу разлуку", - написал Балух.

В конце письма украинский политзаключенный передал всем собратьям-пленникам крепкое рукопожатие, слова солидарности и веры в торжество справедливости и добра.

Напомним, Крымская правозащитная группа призывает поддержать украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в российской колонии.

Как сообщал УНН, состояние Балуха ухудшилось, болят почки, усилились отеки. В посольстве США в Украине выразили обеспокоенность из-за сообщения об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флаг Украины, который был во дворе его дома.

Украинские Национальные Новости

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