Балтійському флоту росії не вистачає потужностей для наступних десантних операцій - Rochan Consulting
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Балтійському флоту рф не вистачає ресурсів проводити масштабні наступальні десантні операції. Про це заявили експерти Rochan Consulting після аналізу російських військових навчань “Океанський щит — 2023”, передає УНН.
Деталі
Аналітики Rochan Consulting дійшли такого висновку, вивчивши перебіг військово-морських навчань “Океанський щит — 2023”, що проходили з 2 до 18 серпня в акваторії Балтійського і Північного морів.
Згідно з оцінками експертів боєздатність Балтійського флоту рф знизилася через участь у війні проти України трьох великих десантних кораблів проєкту 775: “Корольов”, “Мінськ” і “Калінінград”, а також 336-ї бригади морської піхоти, яка зазнала значних втрат, беручи участь у бойових діях проти України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО вперше відпрацювало застосування п'ятої статті під час навчань
На думку авторів, нинішні сухопутні операції Балтфлоту можуть бути зосереджені на оборонних діях, включно з відбиттям десантних операцій і високоточними ударами на дальній дистанції по морських і наземних цілях. Для цього ракетні корвети флоту можуть розміщатися у різних районах Балтійського моря.
Росіяни все ще переконані, що воюють із НАТО, тому основний акцент у навчаннях Балтфлоту було зроблено на протичовновій обороні. На думку експертів Rochan Consulting, це пов'язано з приєднанням до сил НАТО підводних човнів Швеції, яка вступає в альянс.
Нагадаємо
Кораблі “Корольов”, “Мінськ” і “Калінінград” Балтфлоту рф були перекинуті до Севастополя напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну. А після вже не змогли повернутися в місця своєї дислокації в Балтійську через закриття Босфору для військового судноплавства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ССО: після поразки штабу флоту рф загинули 34 офіцери, серед них командувач чф рф
Великий десантний корабель “Мінськ” було пошкоджено у ніч на 13 вересня внаслідок спецоперації ССО України.
Довідково
Rochan Consulting — це незалежна польська консалтингова компанія, що спеціалізується на аналізі військових конфліктів.