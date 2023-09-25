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Балтийскому флоту россии не хватает мощностей для наступательных десантных операций — Rochan Consulting

Балтийскому флоту россии не хватает мощностей для наступательных десантных операций — Rochan Consulting

Киев • УНН

 • 181714 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Балтийскому флоту рф не хватает ресурсов проводить масштабные наступательные десантные операции. Об этом заявили эксперты Rochan Consulting после анализа российских военных учений “Океанский щит — 2023”, передает УНН.

Детали

Аналитики Rochan Consulting пришли к такому выводу, изучив ход военно-морских учений “Океанский щит — 2023”, которые проходили со 2 по 18 августа в акватории Балтийского и Северного морей.

Согласно оценкам експертов боеспособность Балтийского флота снизилась из-за участия в войне против Украины трёх больших десантных кораблей проекта 775: “Королев”, “Минск” и “Калининград”, а также 336-й бригады морской пехоты, которая понесла значительные потери, принимая участие в боевых действиях против Украины.

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По мнению авторов, нынешние сухопутные операции Балтфлота могут быть сосредоточены на оборонительных действиях, включая отражение десантных операций и высокоточные удары на дальней дистанции по морским и наземным целям. Для этого ракетные корветы флота могут развертываться в различных районах Балтийского моря.

Россияне всё ещё убеждены, что воюют с НАТО, поэтому основной упор в учениях Балтфлота был сделан на противолодочной обороне. По мнению экспертов Rochan Consulting это связано с присоединением к силам НАТО подводных лодок вступающей в альянс Швеции.

Напомним

Корабли “Королев”, “Минск” и “Калининград” Балтфлота рф были переброшены в Севастополь накануне полномасштабного вторжения россии в Украину. А после уже не смогли вернуться в места своей дислокации в Балтийске из-за закрытия Босфора для военного судоходства.

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Большой десантный корабль “Минск” был поврежден в ночь на 13 сентября в результате спецоперации ССО Украины.

Справочно

Rochan Consulting — это независимая польская консалтинговая компания, которая специализируется на анализе военных конфликтов.

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