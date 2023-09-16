ССО раскрыли подробности уничтожения корабля и подводной лодки чф рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Силы специальных операций отметили, что уничтожение корабля и подводной лодки чф рф стало возможным благодаря их работе и раскрыли подробности операции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram CCО.
Детали
ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.
Для идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.
Группа на лодках подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам.
Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки идентифицировали цель и навели огонь.
Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого бойцы покинули место операции.
ССО отмечают, что указанный материал публикуется через определенное время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что уже нет нигде безопасного места для них.
Напомним
Во временно оккупированном Севастополе был поврежден российский большой десантный корабль и подводная лодка.
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