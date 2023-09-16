ССО розкрили подробиці знищення корабля та підводного човна чф рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сили спеціальних операцій зазначили, що знищення корабля та підводного човна чф рф стало можливим завдяки їхній роботі та розкрили подробиці операції. Про це пише УНН з посиланням на Telegram CCО.
Деталі
ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі.
Аби ідентифікувати цілі, навести та коригувати вогонь, а також розвідати, на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО.
Група на човнах підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам.
Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки ідентифікували ціль та навели вогонь.
Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього бійці покинули місце операції.
ССО наголошують, що зазначений матеріал публікується через певний час, враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.
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