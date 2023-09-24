НАТО впервые отработало применение пятой статьи во время учений
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Станы НАТО впервые провели учения, затронутые сценариями действий при применении статьи 5. Речь идет о коллективной обороне при нападении на одного из членов Альянса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на морское командование НАТО.
Детали
Это произошло в рамках учения Northern Coasts-2023. Крупномасштабные морские учения под руководством Германии призваны обеспечить высокий уровень оперативной совместимости и продемонстрировать боевую готовность и решимость стран-участниц сдерживать агрессию.
В этом году 14 стран-членов НАТО и страны-партнера Швеции приняли участие в реалистичных учениях в режиме реального времени, которые включали сложные задачи тактического уровня в морской среде. В состав сил входили около 30 военно-морских кораблей и более 15 самолетов, которые работали вместе и обменивались информацией и тактикой для достижения целей миссии.
Цитата
«Участники прошли обучение по широкому спектру дисциплин морского ведения боевых действий в два этапа. Первый этап включал серийную программу обучения для повышения оперативной совместимости и боевых навыков. Второй этап включал в себя проблемы тактического уровня, характеризующиеся быстро меняющейся ситуацией и постоянной угрозой, моделируемой центром учения, который находился почти в 1000 км от Ростока, Германия. Впервые в истории учений также был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей 5 (коллективная оборона)», - говориться в сообщение.
Дополнение
9 сентября, военно-морские подразделения стран НАТО начали масштабные учения у берегов Эстонии и Латвии. Тренировки были направлены на отработку действий в случае нападения россии, включая возможную контратаку.
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