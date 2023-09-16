В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны. Об этом сообщил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр во время пресс-конференции на полях ежегодной встречи начальников генштабов стран НАТО в Осло, передает УНН.
Цитата
"Это будут крупнейшие учения после Холодной войны — Steadfast Defender («Непоколебимый защитник»)", — сказал он.
Детали
Учения начнутся весной 2024 года и привлекут от 500 до 700 воздушных боевых миссий, более 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Они предназначены для моделирования потенциальных маневров против врага.
В учениях примут участие Швеция, чью заявку на вступление в НАТО еще не ратифицировали, Турция и Венгрия, благодаря чему общее количество привлеченных стран достигнет 32. Их целью является подготовка к реагированию на любую угрозу.
Дополнение
Как пишет Financial Times, во время маневров Альянс будет учиться отражать российскую агрессию против одного из своих членов. Учения будут проводиться на территории Польши, Германии и стран Балтии.
Учения также являются первыми по техническим возможностям, они будут использовать реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.
Учения также рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве того, что альянс готов воевать.
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