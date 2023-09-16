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У 2024 році НАТО проведе найбільші навчання з часів Холодної війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У 2024 році НАТО проведе найбільші навчання з часів Холодної війни. Про це повідомив глава Військового комітету Альянсу Роб Бауер під час пресконференції на полях щорічної зустрічі начальників генштабів країн НАТО в Осло, передає УНН.

Цитата

"Це будуть найбільші навчання після Холодної війни — Steadfast Defender («Непохитний захисник»)", — сказав він.

Деталі

Навчання розпочнуться навесні 2024 і залучать від 500 до 700 повітряних бойових місій, понад 50 кораблів і близько 41 000 військовослужбовців. Вони призначені для моделювання потенційних маневрів проти ворога.

У навчаннях візьмуть участь Швеція, чию заявку на вступ до НАТО ще не ратифікували, Туреччина та Угорщина, завдяки чому загальна кількість залучених країн досягне 32. Їхньою метою є підготовка до реагування на будь-яку загрозу.

Доповнення

Як пише Financial Times, під час маневрів Альянс вчитиметься відбивати російську агресію проти одного зі своїх членів.
Навчання проводитимуться на території Польщі, Німеччини та країн Балтії.

Навчання також є першими щодо технічних можливостей, вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.

Навчання також розглядаються як ключова частина демонстрації Москві того, що альянс готовий воювати.

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