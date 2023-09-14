Болгарія і НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Болгарія веде переговори із союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду росією чорноморської виключної економічної зони. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв'ю Euractiv, передає УНН.
Тагарєв сказав, що росія продовжує оголошувати частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через триваючі в цьому районі військові навчання.
Він додав, що ці дії вже розцінюють як провокацію.
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«Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО», – заявив Тагарев.
На запитання, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, у Міноборони відповіли: «На даний момент немає безпосередньої загрози або ризику нападу, напад на торговельне судно, яке перебуває в територіальному морі держави-члена НАТО».
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«Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і становлять частину території держави. Напад у територіальному морі можна розглядати як напад на Республіку Болгарію та НАТО загалом», — додали у відомстві, зазначивши, що військово-морські сили Болгарії, Румунії та Туреччини підвищили пильність, продовжуючи виконувати завдання своїми силами та засобами для гарантування безпеки торговельних суден, які проходять через Чорне море.
У міністерстві також заявили, що додаткові заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в економічних зонах «можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН і міжнародного морського права, скоординованими з іншими партнерами в регіоні».
«Позиція Болгарії щодо безпеки на Чорному морі завжди ґрунтувалася на принципі союзницької солідарності, союзницьких дій і союзницьких гарантій у рамках НАТО. Ухвалюючи таке союзницьке рішення, Болгарія робитиме свій внесок у міру своїх можливостей», — йдеться в позиції країни щодо дій РФ у Чорному морі.
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На запитання, чи можна узгодити маршрути вантажних суден, що перевозять зерно через економічну зону Болгарії в Чорному морі, у міністерстві відповіли, що для цього немає жодних юридичних підстав.