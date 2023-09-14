Болгарія і НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду в Чорному морі

Тагарєв сказав, що росія продовжує оголошувати частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через триваючі в цьому районі військові навчання.

Він додав, що ці дії вже розцінюють як провокацію.

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«Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО», – заявив Тагарев.

На запитання, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, у Міноборони відповіли: «На даний момент немає безпосередньої загрози або ризику нападу, напад на торговельне судно, яке перебуває в територіальному морі держави-члена НАТО».

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«Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і становлять частину території держави. Напад у територіальному морі можна розглядати як напад на Республіку Болгарію та НАТО загалом», — додали у відомстві, зазначивши, що військово-морські сили Болгарії, Румунії та Туреччини підвищили пильність, продовжуючи виконувати завдання своїми силами та засобами для гарантування безпеки торговельних суден, які проходять через Чорне море.

У міністерстві також заявили, що додаткові заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в економічних зонах «можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН і міжнародного морського права, скоординованими з іншими партнерами в регіоні».

«Позиція Болгарії щодо безпеки на Чорному морі завжди ґрунтувалася на принципі союзницької солідарності, союзницьких дій і союзницьких гарантій у рамках НАТО. Ухвалюючи таке союзницьке рішення, Болгарія робитиме свій внесок у міру своїх можливостей», — йдеться в позиції країни щодо дій РФ у Чорному морі.

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На запитання, чи можна узгодити маршрути вантажних суден, що перевозять зерно через економічну зону Болгарії в Чорному морі, у міністерстві відповіли, що для цього немає жодних юридичних підстав.