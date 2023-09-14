Болгария и НАТО обсуждают ответ на российскую блокаду в Черном море

ukru
Эксклюзив
13:47 • 30427 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 59332 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 47130 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 55102 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 104773 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 127473 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 159264 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 191111 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137002 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127164 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 69620 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 113870 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 95946 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 67329 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 44081 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 159271 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 191118 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 134762 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 141576 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 178443 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 4651 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 44081 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 113870 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153132 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160170 просмотра
Актуальное
Болгария и НАТО обсуждают ответ на российскую блокаду в Черном море

Болгария и НАТО обсуждают ответ на российскую блокаду в Черном море

Киев • УНН

 • 361067 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Болгария ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду россией черноморской исключительной экономической зоны. Об этом заявил министр обороны Болгари Тодор Тагарев в интервью Euractiv, передает УНН.

Тагарев сказал, что россия продолжает объявлять часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за продолжающихся в этом районе военных учений.

Он добавил, что эти действия уже расцениваются как провокация.

Цитата

«Болгария обсуждает ответ на эти провокации – как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО», – заявил Тагарев.

На вопрос разработала ли Болгария сценарии на случай нападения россии на грузовые суда, следующие из украинских портов через болгарские воды или экономическую зону в Черном море, в Минобороны ответили: «На данный момент нет непосредственной угрозы или риска нападения, нападение на торговое судно, находящееся в территориальном море государства-члена НАТО».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болгария вооружает береговую охрану ракетами из-за угрозы со стороны России – премьер

«Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и составляют часть территории государства. Нападение в территориальном море можно рассматривать как нападение на Республику Болгарию и НАТО в целом», — добавили в ведомстве, отметив, что военно-морские силы Болгарии, Румынии и Турции повысили бдительность, продолжая выполнять задачи своими силами и средствами для обеспечения безопасности торговых судов, проходящих через Черное море.

В министерстве также заявили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства в экономических зонах «могут быть обеспечены только действиями НАТО, в соответствии с Уставом ООН и международным морским правом, скоординированными с другими партнерами в регионе».

«Позиция Болгарии в отношении безопасности на Черном море всегда основывалась на принципе союзнической солидарности, союзнических действий и союзнических гарантий в рамках НАТО. Принимая такое союзническое решение, Болгария будет вносить свой вклад по мере своих возможностей», — говорится в позиции страны относительно действий рф в Черном море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны Болгарии допустил столкновение между НАТО и россией в Черном море

На вопрос, можно ли согласовать маршруты грузовых судов, перевозящих зерно через экономическую зону Болгарии в Черном море, в министерстве ответили, что для этого нет никаких юридических оснований.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы