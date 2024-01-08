Балістичні ракети можуть збити лише сучасні західні системи ППО: Ігнат пояснив результати масованої атаки рф

Сьогодні рф застосувала проти України багато ракет, що летять по балістичній траєкторії. Через те, що їх збиття можливе лише з сучасних західних систем ППО, не вдалося знищити всі повітряні цілі. Це пояснив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Велика кількість сьогодні була балістичних ракет, які було випущено по території України. Це і "Кинджали" і ракети, які вже заходять на ціль по балістиці - це ракета Х-22. Також бачимо 6 "Іскандерів". Також С-300/С-400. Це все те, що летить по балістичній траєкторії.

Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема, як Patriot.

Тому такий результат сьогодні. Багато вже кажуть "не надто великий відсоток збиття". Відсоток залишається таким, як і був зрештою по ракетах Х-101. Так, хотілось би і більше їх збити, але 18 з 24 це теж доволі непоганий результат, враховуючи ту кількість засобів повітряного нападу, яку ворог запускає по Україні", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

Сьогодні росіяни атакували Україну 59 повітряними цілями. Сили протиповітряної оборони знищили 18 ворожих крилатих ракет та всі 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Ракети Х-101 ворог виготовляє буквально перед тим, як спорядити ними свої літаки, що атакують Україну