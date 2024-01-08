Баллистические ракеты могут сбить только современные западные системы ПВО: Игнат объяснил результаты массированной атаки рф
Силам ПВО не удалось уничтожить все воздушные цели врага из-за того, что сбивание ракет, летящих по баллистической траектории, возможно только из современных западных систем ПВО.
Папа Франциск в ежегодном обращении о ситуации в мире призвал к запрету суррогатного материнства и вспомнил войну рф против Украины
Папа Франциск выступает за глобальный запрет суррогатного материнства, называя его унижением достоинства, и обращает внимание на различные мировые конфликты и кризисы, включая войну россии в Украине.
россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное
Российский военный самолет сбросил бомбу ФАБ-250 на город Рубежное в Луганской области, который с 2022 года оккупирован войсками рф.
Это неспровоцированное варварское нападение: в МИД прокомментировали утреннюю атаку рф
Министерство иностранных дел Украины назвало нападение россии неспровоцированным и варварским; в результате нападения погибло по меньшей мере 4 человека и 38 получили ранения.
В Хмельницкой области два человека погибли в результате утренней ракетной атаки оккупанта
Два человека погибли в результате российского ракетного удара в Хмельницкой области, который нанес ущерб инфраструктуре и жилому району.
Девяти сотрудникам Мариупольского СИЗО объявили о подозрении в госизмене
Украинская полиция подозревает девять сотрудников Мариупольского СИЗО в государственной измене за содействие российским оккупационным войскам.
Непогода в Одесской области: Кипер рассказал о ситуации в районах
Непогода в Одесской области вызвала отключение электроэнергии в нескольких районах.
Четыре человека погибли, 38 ранены - последствия масштабной атаки рф на Украину
Ракетная атака россии на Украину привела к гибели четырех и ранению 38 человек в разных регионах.
В Харьковской области за неделю в результате пожаров погибли 4 человека, еще двое погибли под завалами - ГСЧС
Четыре человека погибли в пожарах, двое - под завалами в Харьковской области; Государственная служба по чрезвычайным ситуациям реагировала на различные чрезвычайные ситуации, в том числе тушила пожары, вызванные боевыми действиями.
"Не брал московский аусвайс до последнего вздоха": в Крыму умер член КУН Леонид Терлецкий
На 71 году умер член Конгресса Украинских Националистов (КУН), активный участник украинской борьбы против пророссийских политических сил на территории Крыма.