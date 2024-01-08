Баллистические ракеты могут сбить только современные западные системы ПВО: Игнат объяснил результаты массированной атаки рф

Сегодня рф применила против Украины много ракет, летящих по баллистической траектории. Из-за того, что их сбивание возможно только из современных западных систем ПВО, не удалось уничтожить все воздушные цели. Это объяснил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Большое количество сегодня было баллистических ракет, которые были выпущены по территории Украины. Это и "Кинжалы" и ракеты, которые уже заходят на цель по баллистике - это ракета Х-22. Также видим 6 "Искандеров". Также С-300/С-400. Это все то, что летит по баллистической траектории.

Надо понимать, что такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать. Это такие системы, в частности, как Patriot.

Поэтому такой результат сегодня. Многие уже говорят "не слишком большой процент сбития". Процент остается таким, как и был в конце концов по ракетам Х-101. Да, хотелось бы и больше их сбить, но 18 из 24 это тоже довольно неплохой результат, учитывая то количество средств воздушного нападения, которое враг запускает по Украине", - сказал Игнат.

Напомним,

Сегодня россияне атаковали Украину 59 воздушными целями. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских крылатых ракет и все 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Ракеты Х-101 враг изготавливает буквально перед тем, как снарядить ими свои самолеты, атакующие Украину