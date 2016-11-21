Багатоповерхівка горіла у Харкові

Встановлено, що загоряння трапилось у квартирі на дев’ятому поверсі житлової дванадцятиповерхівки. Горіло сміття та різноманітний непотріб, котрий був просто навалений у кімнатах. Площа, охоплена вогнем, склала 10 кв.м.

В квартирі на момент виникнення загоряння знаходився її господар 1957 року народження. Він встиг ще до прибуття рятувальників залишити небезпечну зону. В результаті дії токсичних продуктів горіння він отримав легке отруєння і після огляду працівниками швидкої відмовився від подальшої госпіталізації.

Причина виникнення пожежі встановлюється.