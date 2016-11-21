Многоэтажка горела в Харькове

Установлено, что возгорание произошло в квартире на девятом этаже жилого двенадцатиэтажки. Горел мусор и разнообразный хлам, который был просто наваленный в комнатах. Площадь, охваченная огнем, составила 10 кв.м.

В квартире на момент возникновения возгорания находился ее хозяин 1957 года рождения. Он успел еще до прибытия спасателей покинуть опасную зону. В результате воздействия токсичных продуктов горения он получил легкое отравление и после осмотра работниками скорой отказался от дальнейшей госпитализации.

Причина возникновения пожара устанавливается.