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Многоэтажка горела в Харькове

Киев • УНН

 • 6242 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в Киевском районе Харькова горела многоэтажка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.

Многоэтажка горела в Харькове

Установлено, что возгорание произошло в квартире на девятом этаже жилого  двенадцатиэтажки. Горел мусор и разнообразный хлам, который был просто наваленный в комнатах. Площадь, охваченная огнем, составила 10 кв.м.

В квартире на момент возникновения возгорания находился ее хозяин 1957 года рождения. Он успел еще до прибытия спасателей покинуть опасную зону. В результате воздействия токсичных продуктов горения он получил легкое отравление и после осмотра работниками скорой отказался от дальнейшей госпитализации.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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