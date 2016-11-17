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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Б.Обама закликав уникнути “гонки кіберозброєнь”

Б.Обама закликав уникнути “гонки кіберозброєнь”

Київ • УНН

 • 9362 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент США Барак Обама наголосив на необхідності вжити міжнародних заходів для того, щоб уникнути “гонки кіберозброєнь”, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

“Я думаю, що на міжнародному рівні ми повинні виробити рамки і міжнародні норми діяльності в кіберпросторі, щоб не стати свідками гонки кіберозброєнь”, — сказав Б.Обама.

За його словами, низка країн розширюють свої можливості у даному напрямку, оскільки необхідно вживати заходів і вдосконалювати інфраструктуру, щоб кіберпростір не став місцем протистояння.

Раніше стало відомо, що сенатори від Демократичної і Республіканської партій США готують масштабну відповідь на кібератаки Росії.

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