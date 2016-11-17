Б.Обама призвал избежать "гонки киберозброень"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент США Барак Обама отметил необходимость принятия международных мероприятий для того, чтобы избежать "гонки кибервооружений", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Я думаю, что на международном уровне мы должны выработать рамки и международные нормы деятельности в киберпространстве, чтобы не стать свидетелями гонки кибервооружений", - сказал Б.Обама.
По его словам, ряд стран расширяют свои возможности в данном направлении, поскольку необходимо принимать меры и совершенствовать инфраструктуру, чтобы киберпространство не стал местом противостояния.
Ранее стало известно, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий США готовят масштабный ответ на кибератаки России.