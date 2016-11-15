Б.Обама пообіцяв допомогти Греції зі списанням боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама у вівторок, 15 листопада, під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом заявив про свої наміри натиснути на країни Євросоюзу з тим, щоб вони послабили борговий тягар на Грецію, передає УНН із посиланням на DW.
"У своєму зверненні до решти Європи я продовжуватиму наполягати на нашому погляді, що заходи жорсткої економії самі по собі не можуть призвести до процвітання", - заявив Б.Обама.
Президент США наголосив, що списання боргу Греції європейськими кредиторами є дуже важливим.
За словами Б.Обами, реформи, здійснювані урядом Греції, не є простими, проте є необхідними і зроблять економіку країни більш конкурентною у довгостроковій перспективі. Також він наголосив, що США зацікавлені в сильній та об'єднаній Європі і що НАТО є "життєво необхідним" для безпеки та процвітання США.
"Ми переконані, що сильна, процвітаюча Європа вигідна не лише людям, які в ній живуть, вона вигідна також і США", - зазначив Б.Обама.
Нагадаємо, Греція вимагає від європейських кредиторів списання частини свого боргу. У 2015 році була затверджена програма міжнародної фінансової допомоги для Греції на загальну суму 86 мільярдів євро.