Б.Обама пообещал помочь Греции со списанием долга
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама во вторник, 15 ноября, во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил о своих намерениях нажать на страны Евросоюза с тем, чтобы они ослабили долговое бремя на Грецию, передает УНН со ссылкой на DW.
"В своем обращении к остальной Европе я буду продолжать настаивать на нашем взгляде, что меры жесткой экономии сами по себе не могут привести к процветанию", - заявил Б.Обама.
Президент США подчеркнул, что списание долга Греции европейскими кредиторами является очень важным.
По словам Б.Обамы, реформы, осуществляемые правительством Греции, не являются простыми, однако необходимы и сделают экономику страны более конкурентной в долгосрочной перспективе. Также он подчеркнул, что США заинтересованы в сильной и объединенной Европе и НАТО является "жизненно необходимым" для безопасности и процветания США.
"Мы убеждены, что сильная, процветающая Европа выгодна не только людям, которые в ней живут, она выгодна также и США", - отметил Б.Обама.
Напомним, Греция требует от европейских кредиторов списания части своего долга. В 2015 году была утверждена программа международной помощи для Греции на общую сумму 86 млрд. евро.