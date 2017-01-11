Б.Обама: "Ісламська держава" буде знищена

“Ми ліквідували десятки тисяч терористів, в тому числі Усаму бен Ладена. Міжнародна коаліція проти ІД, яку ми очолюємо, усувала її ватажків і відбила у неї близько половини території. ІД буде знищена і ніхто з тих, хто загрожує Америці, не буде в безпеці”, — запевнив Б.Обама.

“Завдяки видатної хоробрості наших чоловіків і жінок у погонах і співробітників розвідки, правоохоронних органів і підтримуючих їх дипломатів, жодна терористична організація в ці останні вісім років не змогла успішно спланувати і здійснити атаку проти нашої вітчизни. Хоча Бостон, Орландо і Форт-Худ нагадують нам про те, якою небезпечною може бути радикалізація, наші правоохоронні органи більш ефективні і пильні, ніж коли-небудь”, — зазначив президент.

Зазначимо, що у перерахованих Б.Обамою місцях сталися теракти, вчинені особами, які, як заявляла влада США, перебували під впливом терористів.

Білий дім назвав виступ Б.Обами в Чикаго “прощальним зверненням”. На 20 січня запланована інавгурація нового президента — республіканця Дональда Трампа.